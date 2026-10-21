Туск раскритиковал решение объявить 2027 год годом Шухевича, УПА и Ольжича

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича наносит ущерб Украине и может стать аргументом для противников её вступления в Европейский Союз.

Комментируя решение Львовского областного совета перед вылетом в Индию, Дональд Туск назвал его неразумным. Польский премьер призвал украинские власти учитывать последствия таких шагов для двусторонних отношений и европейской интеграции Украины.

«Я обращаюсь ко всем нашим партнерам в Киеве, к тем, кто понимает, насколько важны хорошие отношения и союзническое сотрудничество между Польшей и Украиной: это ваша ответственность — не допустить, чтобы подобные вещи происходили», — заявил польский премьер.

По словам Туска, решения украинских депутатов могут использовать политические силы, выступающие против вступления Украины в Евросоюз.

«Если противники вступления Украины в Европейский Союз будут искать повод, то именно сейчас такой повод был создан депутатами Львовского областного совета», — подчеркнул он.

Польский премьер назвал действия депутатов Львовского областного совета «самоубийственной тактикой». По его мнению, последствия такого решения в первую очередь ощутит Украина, в частности в контексте её европейской интеграции.

Туск также напомнил об усилиях, которые он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским приложил для восстановления двусторонних отношений после предыдущего дипломатического спора по поводу государственной награды.

20 октября Львовский областной совет принял решение провозгласить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

Это решение стало поводом для критики со стороны польского премьер-министра, который считает, что такие шаги могут затруднить политическую поддержку европейской интеграции Украины.

Заявления Дональда Туска отражают позицию польского правительства относительно возможных последствий этого решения для отношений между двумя странами и перспектив вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

24 августа заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий заявил, что чествование Степана Бандеры и Романа Шухевича в Национальном пантеоне может затруднить евроинтеграцию Украины. По его словам, это может ухудшить отношения Киева не только с Варшавой, но и с Европой в целом.

Польский депутат Европарламента Марцин Сипневский из партии «Конфедерация» во время выступления в Европарламенте разорвал портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Также он призвал прекратить финансовую поддержку Украины.

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