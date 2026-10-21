波兰总理唐纳德·图斯克表示，利沃夫州议会将2027年定为“罗曼·舒赫维奇年”的决定， 乌克兰起义军及奥列格·奥尔日奇之年，将对乌克兰造成损害，并可能成为反对乌克兰加入欧盟的论据。

在启程前往印度前，唐纳德·图斯克就利沃夫州议会的这一决定发表评论，称其“不明智”。这位波兰总理呼吁乌克兰当局考虑此类举措对双边关系及乌克兰欧洲一体化进程的影响。

“我呼吁我们在基辅的所有合作伙伴，呼吁那些明白波兰与乌克兰之间良好关系和盟友合作至关重要的人：你们有责任防止此类事情发生，”这位波兰总理表示。

据图斯克称，乌克兰议员的这一决定可能会被反对乌克兰加入欧盟的政治势力所利用。

“如果反对乌克兰加入欧盟的人在寻找借口，那么此刻，利沃夫州议会的议员们恰恰制造了这样的借口，”他强调道。

波兰总理将利沃夫州议会议员的行为称为“自杀式策略”。他认为，这一决定的后果首先将由乌克兰承担，特别是在其欧洲一体化进程中。

图斯克还回顾了他与乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基共同为恢复双边关系所做的努力，此前双方曾因国家奖项问题发生过外交争端。

10月20日，利沃夫州议会通过决议，宣布2027年为罗曼·舒赫维奇、乌克兰起义军及奥列格·奥尔日奇年。

这一决定引发了波兰总理的批评，他认为此类举措可能会使乌克兰融入欧洲的政治支持变得更加复杂。

唐纳德·图斯克的声明反映了波兰政府对该决定可能对两国关系以及乌克兰加入欧盟前景产生的影响所持的立场。

波兰媒体RMF24对此进行了报道。

8月24日，波兰外交部副部长马尔钦·博萨茨基表示，在国家万神殿中纪念斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇可能会阻碍乌克兰的欧洲一体化进程。 据他称，此举不仅可能恶化基辅与华沙的关系，还会影响乌克兰与整个欧洲的关系。

来自“联盟”党的波兰欧洲议会议员马尔钦·西普涅夫斯基在欧洲议会发言时，撕毁了斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇的肖像。他还呼吁停止对乌克兰的财政支持。

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