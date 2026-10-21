В Испании нашли буллу папы Пия V 1571 года — RMF24

В испанском городе Эль-Висо-дель-Алькор в провинции Севилья жандармерия нашла папскую буллу XVI века, изданную папой Пием V в 1571 году. Документ десятилетиями хранился среди семейных вещей в частном доме, сообщает RMF24.

Двухлетнее расследование

Правоохранители вышли на след документа после двух лет расследования. В поисках им помогли специалисты Ватиканского архива и публикация в одном из исторических периодических изданий. Владельцем буллы был житель Андалусии.

Мужчина заявил следователям, что не собирался продавать документ и хотел сохранить исторический артефакт. Обстоятельства, при которых булла оказалась у него, сейчас выясняет прокуратура.

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Документ времен битвы при Лепанто

Булла была выдана для прихода Санта-Мария-дель-Алькор. Она должна была подтвердить участие местных аристократов и военных из Андалусии в битве при Лепанто, состоявшейся 7 октября 1571 года. Тогда флот Священной лиги разгромил флот Османской империи.

Министерство внутренних дел Испании сообщило, что подлинность документа подтвердили историки и эксперты Ватикана. Буллу передали в Исторический архив провинции Севилья, где ее должны надлежащим образом хранить и предоставлять для исследований.

Папская булла — официальный документ папы, скрепленный круглой печатью с изображениями святых Петра и Павла и именем понтифика.

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