西班牙发现1571年教皇庇护五世的诏书——RMF24

西班牙塞维利亚省埃尔维索德尔阿尔科尔镇的宪兵发现了一份16世纪教皇诏书，该文件由教皇庇护五世于1571年颁发。这份文件数十年来一直与家族物品一同保存在一所私人住宅中，RMF24报道。

历时两年的调查

执法人员经过两年调查后追查到了这份文件。在搜寻过程中，梵蒂冈档案馆的专家以及一份历史期刊上的出版物提供了帮助。这份诏书的所有者是一名安达卢西亚居民。

该男子向调查人员表示，他无意出售这份文件，希望保存这一历史文物。检察机关目前正在查明这份诏书落入他手中的具体情况。

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勒班陀海战时期的文件

这份诏书是为圣玛丽亚德尔阿尔科尔教区颁发的。它旨在确认安达卢西亚当地贵族和军人参与了1571年10月7日举行的勒班陀海战。当时，神圣同盟舰队击败了奥斯曼帝国舰队。

西班牙内政部表示，历史学家和梵蒂冈专家已确认该文件的真实性。这份诏书被移交至塞维利亚省历史档案馆，那里将妥善保存该文件并提供用于研究。

教皇诏书是教皇的正式文件，加盖圆形印章，印章上有圣彼得和圣保禄的画像以及教宗的姓名。

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