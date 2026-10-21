W hiszpańskim mieście El Viso del Alcor, w prowincji Sewilla, żandarmeria znalazła XVI-wieczną bullę papieską wydaną przez papieża Piusa V w 1571 roku. Dokument przez dziesięciolecia był przechowywany wśród rodzinnych rzeczy w prywatnym domu, informuje RMF24.

Dwuletnie śledztwo

Funkcjonariusze trafili na ślad dokumentu po dwóch latach śledztwa. W poszukiwaniach pomogli im specjaliści z Archiwum Watykańskiego oraz publikacja w jednym z periodyków historycznych. Właścicielem bulli był mieszkaniec Andaluzji.

Mężczyzna oświadczył śledczym, że nie zamierzał sprzedawać dokumentu i chciał zachować historyczny artefakt. Okoliczności, w których bulla trafiła w jego ręce, wyjaśnia obecnie prokuratura.

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Dokument z czasów bitwy pod Lepanto

Bulla została wydana dla parafii Santa María del Alcor. Miała potwierdzać udział miejscowych arystokratów i wojskowych z Andaluzji w bitwie pod Lepanto, która odbyła się 7 października 1571 roku. Wówczas flota Świętej Ligi rozgromiła flotę Imperium Osmańskiego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Hiszpanii poinformowało, że autentyczność dokumentu potwierdzili historycy i eksperci Watykanu. Bullę przekazano do Archiwum Historycznego Prowincji Sewilli, gdzie ma być odpowiednio przechowywana i udostępniana do badań.

Bulla papieska to oficjalny dokument papieża, opieczętowany okrągłą pieczęcią z wizerunkami świętych Piotra i Pawła oraz imieniem pontyfika.

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