Французские спецслужбы проверяют возможную причастность России к беспорядкам — FT

Французские власти поручили спецслужбам проверить, могли ли российские агенты провоцировать насилие во время массовых протестов в стране. В то же время доказательств того, что Москва организовала беспорядки, пока нет.

По данным Financial Times, связанные с Россией аккаунты распространяли видео с насилием и ложную информацию о протестах. В частности, кадры беспорядков в Тбилиси в 2024 году выдавали за события во Франции — соответствующая публикация набрала почти 6 млн просмотров.

Европейские разведчики отмечают, что российские информационные кампании в основном реагировали на уже имевшие место события и ограничивались интернетом. Основное внимание правоохранительные органы также уделяют возможной причастности к погромам ультралевых группировок.

Исследователь Sciences Po Давид Колон связал распространение дезинформации с российскими сетями влияния «Матрешка» и Storm-1516, однако не считает, что именно они организовали сами протесты.

Источник: Financial Times

Во время массовых беспорядков во Франции были разграблены магазины Louis Vuitton и Hermès в Марселе, а в Париже нападавшие повредили или ограбили ряд других торговых точек.

Французская сеть супермаркетов Carrefour снизила прогноз годовых финансовых результатов из-за беспорядков, мародерства и комендантского часа во Франции.

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