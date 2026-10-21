Francuskie służby specjalne badają ewentualny udział Rosji w zamieszkach — FT

Władze francuskie zleciły służbom specjalnym sprawdzenie, czy rosyjscy agenci mogli podżegać do przemocy podczas masowych protestów w kraju. Jednocześnie nie ma na razie dowodów na to, że Moskwa zorganizowała zamieszki.

Według danych Financial Times konta powiązane z Rosją rozpowszechniały nagrania przedstawiające akty przemocy oraz fałszywe informacje na temat protestów. W szczególności nagrania z zamieszek w Tbilisi z 2024 roku przedstawiano jako wydarzenia we Francji — odpowiedni post zgromadził prawie 6 mln wyświetleń.

Europejscy analitycy wywiadu zauważają, że rosyjskie kampanie informacyjne reagowały głównie na już istniejące wydarzenia i ograniczały się do internetu. Organy ścigania skupiają również swoją uwagę na możliwym udziale ugrupowań skrajnie lewicowych w zamieszkach.

David Colón, badacz z Sciences Po, powiązał rozpowszechnianie dezinformacji z rosyjskimi sieciami wpływu „Matrioszka” i Storm-1516, jednak nie uważa, by to właśnie one zorganizowały same protesty.

Źródło: Financial Times

Podczas masowych zamieszek we Francji splądrowano sklepy Louis Vuitton i Hermès w Marsylii, a w Paryżu napastnicy uszkodzili lub splądrowali szereg innych punktów handlowych.

Francuska sieć supermarketów Carrefour obniżyła prognozę rocznych wyników finansowych z powodu zamieszek, grabieży i godzin policyjnych we Francji.

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