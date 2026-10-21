Французькі спецслужби перевіряють можливу причетність Росії до заворушень — FT

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Французька влада доручила спецслужбам перевірити, чи могли російські агенти провокувати насильство під час масових протестів у країні. Водночас доказів того, що Москва організувала заворушення, наразі немає.

За даними Financial Times, пов’язані з Росією акаунти поширювали відео насильства та неправдиву інформацію про протести. Зокрема, кадри заворушень у Тбілісі 2024 року видавали за події у Франції — відповідна публікація зібрала майже 6 млн переглядів.

Європейські розвідники зазначають, що російські інформаційні кампанії переважно реагували на вже наявні події та обмежувалися інтернетом. Основну увагу правоохоронці також приділяють можливій причетності до погромів ультралівих угруповань.

Дослідник Sciences Po Давід Колон пов’язав поширення дезінформації з російськими мережами впливу «Матрьошка» та Storm-1516, однак не вважає, що вони організували самі протести.

Джерело: Financial Times

Під час масових заворушень у Франції розграбували магазини Louis Vuitton і Hermès у Марселі, а в Парижі нападники пошкодили або пограбували низку інших торгових точок.

Французька мережа супермаркетів Carrefour знизила прогноз річних фінансових результатів через заворушення, мародерство та комендантські години у Франції.

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