Парламент Кіпру знову оприлюднив декларації депутатів після витоку даних — Cyprus Mail

Парламент Кіпру в середу вдень повторно розмістив на своєму сайті декларації про активи депутатів після того, як напередодні прибрав їх через випадкове оприлюднення інформації, яка за законом не має бути публічною. Станом на 20:30 у відкритому доступі були декларації 53 із 56 парламентарів, повідомляє Cyprus Mail.

Розслідування обставин публікації

У парламенті заявляли, що всі колишні, новообрані та переобрані депутати подали необхідні декларації, які мали поступово публікуватися на сайті. Згодом виявили, що частину даних, не передбачених законодавством для оприлюднення, розмістили помилково, тому публікацію тимчасово зняли.

Голова Палати представників Анніта Деметріу доручила провести розслідування. Вона запросила у парламентських служб звіт про обставини інциденту та вимагала суворо дотримуватися законодавства. Очікується, що питання розгляне парламентський комітет з інституцій.

Заяви депутатів і реакція регулятора

Депутатка партії Alma Ірен Хараламбіду у листі до Деметріу заявила, що парламент порушив власне законодавство. За її словами, сайт містив дані, які прямо заборонено публікувати, зокрема персональну інформацію подружжя депутатів і заяви про звірку, подані податковому комісару. Вона наголосила, що закон ухвалювали для забезпечення прозорості без порушення прав третіх осіб.

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Депутат від DISY Джордж Памборідіс припустив можливість кримінальної відповідальності, якщо дані виявляться такими, що порушують закон. Він заявив, що офіс генерального прокурора має розпочати переслідування в разі підтвердження такого порушення.

Орган із захисту персональних даних попросив вилучити спірну інформацію та посилання на неї із сайтів, де вони залишалися доступними. Регулятор очікує на офіційне повідомлення про порушення відповідно до статті 33 Загального регламенту про захист даних, яке має бути надіслане без невиправданої затримки та, за можливості, протягом 72 годин.

Серед повторно оприлюднених декларацій є документи лідерів партій. Деметріу задекларувала чисті активи на €239 550 станом на 4 червня 2026 року, а лідер Diko Ніколас Пападопулос — €958 124, переважно у вигляді успадкованої нерухомості.

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