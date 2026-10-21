We Włoszech wicepremier i minister transportu Matteo Salvini będzie miał rywala w walce o przywództwo w prawicowej partii Liga podczas jej nadzwyczajnego kongresu w Mediolanie w tym tygodniu. Jak informuje ANSA English, kandydatem jest senator i były minister turystyki Massimo Garavaglia.

Poparcie delegatów

W środę Garavaglia oficjalnie został kandydatem na stanowisko lidera, uzyskując poparcie 80 delegatów. Wśród osób popierających jego kandydaturę jest gubernator Lombardii Attilio Fontana.

53-letni Salvini kieruje partią od 2013 roku. Wówczas stanął na czele ruchu, który nosił nazwę Liga Północna, i usunął z niej słowo „Północna”, aby zwiększyć poparcie dla partii w całym kraju.

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Krytyka kursu partii

Salvini spotkał się z krytyką ze strony umiarkowanych członków partii, niezadowolonych z jej dalszego przesuwania się na prawo. Inni uważają, że Liga powinna powrócić do swojego tradycyjnego skupienia na północy Włoch.

Ligę Północną założył w 1989 roku nieżyjący już Umberto Bossi, łącząc regionalne partie. Początkowo ruch opowiadał się za niepodległością północy Włoch — Republiki Padanii — pod hasłem „Roma Ladrona” („Złodziejski Rzym”). Później partia złagodziła swoje żądania, koncentrując się na apelach o większą autonomię dla zamożniejszych północnych regionów kraju.

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