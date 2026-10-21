Film: Chiny zaprezentowały robota, który zna kung-fu i potrafi podnosić samochody

Chińska firma Unitree Robotics zaprezentowała nowego robota humanoidalnego H2-X Kung Fu Legend Guardian, przeznaczonego do wykonywania zadań związanych z ochroną i ratownictwem. Na filmie z prezentacji robot demonstruje techniki sztuk walki, odpiera symulowany atak oraz podnosi samochód, aby uwolnić osobę, która znalazła się pod nim.

Na opublikowanych ujęciach H2-X prezentuje ciosy rękami i nogami, skoki oraz akrobatyczne ruchy. W jednej ze scen robot uderza nogą w drzwi samochodu, pozostawiając na karoserii widoczne uszkodzenia. W innym epizodzie staje między człowiekiem a napastnikiem z nożem, symulując obronę przed atakiem.

W filmie pokazano również, jak humanoid podnosi przednią część samochodu, aby pomóc wydostać osobę, która znalazła się pod nim. Według oświadczenia twórców maksymalny czas pracy autonomicznej H2-X wynosi około ośmiu godzin. Jednocześnie firma nie opublikowała jeszcze pełnej listy parametrów technicznych nowego modelu ani warunków, w jakich mierzono ten wskaźnik.

Dla porównania, podstawowy model Unitree H2 ma około 182 cm wzrostu i waży około 70 kg. Jest wyposażony w 31 stopni swobody, a maksymalny moment obrotowy stawów nóg sięga 360 N·m. Moc obliczeniowa jej systemu wynosi do 2070 TOPS. Nie wiadomo jednak na razie, czy wszystkie te parametry zostały zachowane w nowej wersji H2-X.

Informację tę podaje chiński serwis IT之家.

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