Видео: Китай представил робота, владеющего кунг-фу и способного поднимать автомобили

Китайская компания Unitree Robotics представила нового гуманоидного робота H2-X Kung Fu Legend Guardian, предназначенного для выполнения охранных и спасательных задач. В видео с презентации робот демонстрирует приемы боевых искусств, отражает условную атаку и поднимает автомобиль, чтобы освободить человека, оказавшегося под ним.

На опубликованных кадрах H2-X демонстрирует удары руками и ногами, прыжки и акробатические движения. В одной из сцен робот бьет ногой по дверям автомобиля, оставляя на кузове заметные повреждения. В другом эпизоде он встает между человеком и нападающим с ножом, имитируя защиту от атаки.

Также в ролике показано, как гуманоид приподнимает переднюю часть автомобиля, чтобы помочь вытащить человека, оказавшегося под ним. По заявлению разработчика, максимальная продолжительность автономной работы H2-X составляет около восьми часов. В то же время компания пока не обнародовала полный перечень технических характеристик новой модели и условий, при которых измерялся этот показатель.

Для сравнения: базовая модель Unitree H2 имеет рост около 182 см и весит примерно 70 кг. Она оснащена 31 степенью свободы, а максимальный крутящий момент суставов ног достигает 360 Н·м. Вычислительная мощность её системы составляет до 2070 TOPS. Однако пока неизвестно, сохранены ли все эти характеристики в новой версии H2-X.

Об этом сообщается со ссылкой на китайское издание IT之家.

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