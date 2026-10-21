视频：中国推出一款会功夫且能举起汽车的机器人

中国公司Unitree Robotics发布了新款类人机器人H2-X Kung Fu Legend Guardian，该机器人专为执行安保和救援任务而设计。 在发布会视频中，该机器人展示了武术招式，成功抵御了模拟攻击，并举起一辆汽车以解救被困在车底的人。

在公开的画面中，H2-X展示了拳脚攻击、跳跃和杂技动作。 在其中一个场景中，机器人用脚踢击汽车车门，在车身上留下了明显的损伤。在另一个场景中，它站在持刀袭击者与一名人员之间，模拟了抵御攻击的情景。

视频中还展示了该类人型机器人抬起汽车前部，协助将被困在车底的人救出的场景。据开发商称，H2-X的最大自主运行时间约为八小时。 不过，该公司尚未公布新机型的完整技术参数清单，以及该指标的测试条件。

作为对比，Unitree H2的基础型号身高约182厘米，体重约70公斤。它拥有31个自由度，腿部关节的最大扭矩可达360牛·米。 其系统的计算能力高达2070 TOPS。不过，目前尚不清楚新版H2-X是否保留了所有这些参数。

据中国媒体IT之家报道。

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