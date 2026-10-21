Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie uniewinnił polskiego żołnierza, który w listopadzie 2023 roku przypadkowo zranił migranta podczas służby na granicy z Białorusią. Poinformował o tym wicepremier i minister obrony narodowej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz, jak podaje RMF24.

Decyzja sądu wojskowego

Według Kosiniaka-Kamysza żołnierzowi nie udowodniono żadnych uchybień podczas służby na granicy z Białorusią. Minister oświadczył również, że od początku sprawy żołnierzowi zapewniono pomoc prawną i wsparcie Wojskowego Zespołu Ochrony Praw Żołnierzy.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że żołnierz wykonujący swoje obowiązki nie może pozostać bez pomocy nawet w trudnej sytuacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Okoliczności incydentu

O zranieniu migranta na początku listopada 2023 roku najpierw poinformowali w mediach społecznościowych aktywiści, którzy udzielali pomocy humanitarnej w pobliżu granicy z Białorusią w województwie podlaskim. Później informację tę potwierdziła prokuratura.

Zastępca do spraw wojskowych prokuratora rejonowego Białystok-Północ Radosław Wiszenko informował wówczas, że według ustalonych w tamtym czasie danych żołnierz zranił migranta, który nielegalnie przekroczył granicę. Według informacji otrzymanych przez prokuratora incydent mógł być nieszczęśliwym wypadkiem, gdy żołnierz się potknął. Rannego przewieziono do szpitala w Hajnówce.

Czytaj nas na