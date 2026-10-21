Военный гарнизонный суд в Варшаве, Польша, оправдал польского военнослужащего, который в ноябре 2023 года случайно ранил мигранта во время службы на границе с Беларусью. Об этом сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF24.

Решение военного суда

По словам Косиняка-Камыша, военнослужащему не доказали никаких нарушений во время службы на границе с Беларусью. Министр также заявил, что с начала дела солдату были обеспечены юридическая помощь и поддержка Военной группы по защите прав солдат.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что военнослужащий, выполняющий свои обязанности, не должен оставаться без помощи даже в сложной ситуации.

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Обстоятельства инцидента

О ранении мигранта в начале ноября 2023 года сначала сообщили в социальных сетях активисты, оказывавшие гуманитарную помощь возле границы с Беларусью в Подляском воеводстве. Позднее эту информацию подтвердила прокуратура.

Заместитель по военным вопросам районного прокурора Белосток-Пулноц Радослав Вишенко тогда сообщал, что, согласно установленным на тот момент данным, военный ранил мигранта, незаконно пересекшего границу. По информации, полученной прокурором, инцидент мог быть несчастным случаем, когда солдат споткнулся. Раненого доставили в больницу в Гайновке.

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