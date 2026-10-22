Науседа предостерег от переговоров по Украине без участия Киева — LRT

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал идею Кремля провести трехсторонние переговоры между Россией, Китаем и США о прекращении российско-украинской войны без участия Украины. По его мнению, такой формат будет напоминать раздел сфер влияния между великими державами.

Литовский президент убежден, что в переговорах о прекращении войны, начатой Россией, обязательно должна участвовать Украина, а форматы встреч без украинских представителей вызывают подозрения относительно возможного разделения зон влияния.

«В переговорах обязательно должна участвовать сама Украина, поэтому форматы, которые предлагает сама Россия, например, формат с участием Китая, США и России, вызывают подозрения, что может повториться сценарий Второй мировой войны и может произойти разделение на зоны влияния. Это вызывает большую обеспокоенность во всем регионе», — заявил Науседа.

По его словам, Китай не может быть полностью беспристрастным посредником в переговорах, пока остается союзником России в войне против Украины.

Науседа отметил, что в переговорах о завершении российско-украинской войны должен участвовать и представитель Европы. По его словам, интересы ЕС мог бы представлять председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Завершение войны очень сильно повлияет на безопасность и общую экономическую и социальную ситуацию на всем европейском континенте, поэтому участие представителей Европы в переговорах было бы вполне естественным, но для этого мы должны установить очень четкие критерии», — сказал президент Литвы.

«Упоминается немало имен, но один критерий особенно важен — такой человек должен иметь мандат от всех 27 государств-членов ЕС. В настоящее время такой официальный мандат предоставлен Антониу Кошти. Поэтому, пожалуй, нет необходимости в каком-либо дополнительном мандате», — пояснил президент.

Науседа добавил, что Россия будет сопротивляться любому участию Европы в переговорах, поэтому представители континента должны приложить дополнительные дипломатические усилия.

Источник: LRT

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

Ранее Кушнер заявил об обнадеживающем прогрессе в переговорах о мире в Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.

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