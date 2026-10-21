В Італії Гаравалья став суперником Сальвіні у боротьбі за лідерство Ліги — ANSA English

В Італії віцепрем’єр і міністр транспорту Маттео Сальвіні матиме суперника у боротьбі за лідерство правої партії «Ліга» на її позачерговому з’їзді в Мілані цього тижня. Як повідомляє ANSA English, претендентом став сенатор і колишній міністр туризму Массімо Гаравалья.

Підтримка делегатів

У середу Гаравалья офіційно став претендентом на посаду лідера, заручившись підтримкою 80 делегатів. Серед тих, хто підтримав його кандидатуру, — губернатор Ломбардії Аттіліо Фонтана.

Сальвіні, якому 53 роки, очолює партію з 2013 року. Тоді він очолив рух, який мав назву «Північна ліга», та прибрав із неї слово «Північна», щоб посилити підтримку партії по всій країні.

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Критика курсу партії

Сальвіні зазнав критики з боку поміркованих членів партії, невдоволених її подальшим зміщенням праворуч. Інші вважають, що «Ліга» має повернутися до свого традиційного фокусу на півночі Італії.

«Північну лігу» 1989 року заснував покійний Умберто Боссі, об’єднавши регіональні партії. Спочатку рух виступав за незалежність півночі Італії — Республіки Паданія — під гаслом «Roma Ladrona» («Злодійський Рим»). Згодом партія пом’якшила свої вимоги, зосередившись на закликах до більшої автономії заможніших північних регіонів країни.

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