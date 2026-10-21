在意大利，副总理兼交通部长马泰奥·萨尔维尼将在本周于米兰举行的右翼联盟党特别代表大会上，面临争夺党领导权的对手。据ANSA英文版报道，挑战者是参议员、前旅游部长马西莫·加拉瓦利亚。

代表支持

周三，加拉瓦利亚在获得80名代表支持后，正式成为领导人职位的候选人。支持其候选资格的人士包括伦巴第大区主席阿蒂利奥·丰塔纳。

现年53岁的萨尔维尼自2013年起领导该党。当时，他接管了名为“北方联盟”的运动，并从名称中删除了“北方”一词，以扩大该党在全国范围内的支持。

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对该党路线的批评

萨尔维尼受到党内温和派成员的批评，他们对该党继续向右转感到不满。另一些人认为，联盟党应回归其传统重点，即意大利北部。

“北方联盟”于1989年由已故的翁贝托·博西创立，他将多个地区性政党联合起来。该运动最初主张意大利北部——帕达尼亚共和国——独立，口号为“Roma Ladrona”（“盗贼罗马”）。随后，该党软化了其诉求，转而呼吁赋予该国较富裕的北部地区更大的自治权。

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