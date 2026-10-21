В Италии вице-премьер и министр транспорта Маттео Сальвини будет иметь соперника в борьбе за лидерство в правой партии «Лига» на ее внеочередном съезде в Милане на этой неделе. Как сообщает ANSA English, претендентом стал сенатор и бывший министр туризма Массимо Гаравалья.

Поддержка делегатов

В среду Гаравалья официально стал претендентом на должность лидера, заручившись поддержкой 80 делегатов. Среди поддержавших его кандидатуру — губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

53-летний Сальвини возглавляет партию с 2013 года. Тогда он возглавил движение, носившее название «Северная лига», и убрал из него слово «Северная», чтобы усилить поддержку партии по всей стране.

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Критика курса партии

Сальвини подвергся критике со стороны умеренных членов партии, недовольных ее дальнейшим смещением вправо. Другие считают, что «Лига» должна вернуться к своему традиционному фокусу на севере Италии.

«Северную лигу» в 1989 году основал ныне покойный Умберто Босси, объединив региональные партии. Первоначально движение выступало за независимость севера Италии — Республики Падания — под лозунгом «Roma Ladrona» («Воровской Рим»). Позже партия смягчила свои требования, сосредоточившись на призывах к большей автономии более богатых северных регионов страны.

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