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W polskim Lubaczowie spadł niezidentyfikowany obiekt przypominający drona — Interia

UA.NEWS 21 października 2026 15:48
W polskim Lubaczowie spadł niezidentyfikowany obiekt przypominający drona — Interia

W polskim Lubaczowie na Podkarpaciu na terenie niezamieszkałej działki spadł niezidentyfikowany obiekt przypominający drona. O incydencie po godz. 13:00 w środę powiadomiono policję, informuje Interia. Nikt nie ucierpiał.

Policja sprawdza przedmiot

Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i prowadzi sprawdzenie, aby ustalić, czy znalezisko może stwarzać zagrożenie pirotechniczne. Na razie nie ustalono, czym dokładnie jest przedmiot ani skąd pochodzi.

Policja otrzymała zgłoszenie o obiekcie, po czym na miejscu rozpoczęto odpowiednie działania. Sprawdzenie trwa.

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Do sprawy zaangażowano służby

O incydencie poinformowano Żandarmerię Wojskową i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polski. Zgodnie z dodatkowymi informacjami Interii powiadomiono również Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz prokuraturę.

Odpowiednie służby wyjaśniają okoliczności upadku przedmiotu. Obecnie nie ma informacji o pochodzeniu obiektu ani jego możliwym przeznaczeniu.

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