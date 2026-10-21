У польському Любачеві впав невстановлений об’єкт, схожий на дрон — Interia

У польському Любачеві, що на Підкарпатті, на території нежитлової ділянки впав невстановлений об’єкт, схожий на дрон. Про інцидент після 13:00 у середу повідомили поліції, інформує Interia. Ніхто не постраждав.

Поліція перевіряє предмет

Поліція забезпечила місце події та проводить перевірку, щоб з’ясувати, чи може знахідка становити піротехнічну небезпеку. Наразі не встановлено, що саме являє собою предмет і звідки він походить.

Повідомлення про об’єкт отримала поліція, після чого на місці розпочали відповідні дії. Перевірка триває.

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До справи залучили служби

Про інцидент поінформували Військову жандармерію та Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Згідно з додатковою інформацією Interia, також повідомили Службу військової контррозвідки та прокуратуру.

Обставини падіння предмета з’ясовують відповідні служби. Інформації про походження об’єкта або його можливе призначення наразі немає.

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