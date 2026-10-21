В польском Любачуве, в Подкарпатском воеводстве, на территории нежилого участка упал неопознанный объект, похожий на дрон. О происшествии после 13:00 в среду сообщили полиции, сообщает Interia. Никто не пострадал.

Полиция проверяет предмет

Полиция оцепила место происшествия и проводит проверку, чтобы выяснить, может ли находка представлять пиротехническую опасность. Пока не установлено, что именно представляет собой предмет и откуда он появился.

Полиция получила сообщение об объекте, после чего на месте начали соответствующие действия. Проверка продолжается.

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К делу привлекли службы

Об инциденте проинформировали Военную жандармерию и Агентство внутренней безопасности Польши. Согласно дополнительной информации Interia, также были уведомлены Служба военной контрразведки и прокуратура.

Соответствующие службы выясняют обстоятельства падения предмета. Информации о происхождении объекта или его возможном назначении пока нет.

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