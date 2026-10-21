Kraków i Przemyśl chcą zrewidować partnerstwo ze Lwowem w związku z upamiętnieniem UPA i Szuchewicza

Burmistrzowie polskich miast Krakowa i Przemyśla zainicjowali przegląd stosunków partnerskich ze Lwowem w związku z decyzją Rady Obwodowej we Lwowie o ogłoszeniu roku 2027 rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) i Romana Szuchewicza. W Krakowie proponuje się tymczasowe zawieszenie współpracy, natomiast w Przemyślu rozważa się możliwość jej całkowitego zakończenia.

Wojciech Bakun poinformował, że zwrócił się do burmistrza Lwowa Andriya Sadovogo z apelem o jasne wyrażenie stanowiska i publiczne zdystansowanie się od decyzji Rady Obwodowej we Lwowie.

Ponadto Bakun zwrócił się do Rady Miasta Przemyśla z prośbą o rozważenie możliwości zawieszenia lub zerwania partnerstwa ze Lwowem. Dalsze kroki, jak powiedział, będą zależały od reakcji władz lwowskich.

„Partnerstwo miast opiera się na wzajemnym szacunku, w szczególności wobec pamięci historycznej obu społeczności. Jeśli jedna ze stron czci sprawców zbrodni popełnionych na przodkach drugiej strony, rada miejska musi ocenić, czy współpraca może być kontynuowana w obecnej formie” – oświadczył Bakun.

Jednocześnie burmistrz Przemyśla podkreślił, że ewentualne ograniczenie współpracy między miastami nie wpłynie na pomoc humanitarną dla Ukraińców, którzy ucierpieli w wyniku wojny.

Z podobną inicjatywą wystąpił prezydent Krakowa Łukasz Gibala. Podczas posiedzenia rady miejskiej zaproponował tymczasowe zawieszenie stosunków partnerskich ze Lwowem i przygotował odpowiedni projekt uchwały.

Według Gibali nie chodzi obecnie o ostateczne zerwanie współpracy między miastami. Proponowany krok traktuje on jako środek tymczasowy.

„Wszyscy wiemy, że Ukraina jest ofiarą agresji ze strony Rosji. Wspieramy Ukrainę w tej walce, ważne są dla nas partnerskie stosunki z Ukrainą, ale relacje te muszą opierać się na historycznym pojednaniu” – zaznaczył burmistrz Krakowa.

Wezwał radnych do poparcia jego propozycji.

W ten sposób decyzja Rady Obwodowej we Lwowie dotycząca uhonorowania UPA i Romana Szuchewicza w 2027 roku wywołała dyskusję na temat przyszłości stosunków partnerskich Lwowa z dwoma polskimi miastami. W Krakowie nalegają na tymczasowe zawieszenie współpracy, a w Przemyślu rozważają zarówno jej zawieszenie, jak i ewentualne zerwanie.

O tym poinformował burmistrz Przemyśla Wojciech Bakun na Facebooku oraz polski serwis LoveKraków.pl, który cytuje burmistrza Krakowa Łukasza Gibala.

24 sierpnia zastępca ministra spraw zagranicznych Polski Marcin Bosacki stwierdził, że uhonorowanie Stepana Bandery i Romana Szuchewicza w Panteonie Narodowym może utrudnić integrację Ukrainy z Unią Europejską. Według niego może to pogorszyć stosunki Kijowa nie tylko z Warszawą, ale także z całą Europą.

Polski eurodeputowany Marcin Sipniewski z partii „Konfederacja” podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim podarł portrety Stepana Bandery i Romana Szuchewicza. Wezwał również do zaprzestania wsparcia finansowego dla Ukrainy.

Premier Polski Donald Tusk stwierdził, że decyzja Rady Obwodowej we Lwowie o ogłoszeniu roku 2027 rokiem Romana Szuchewicza, Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz Olega Olżycza szkodzi Ukrainie i może stać się argumentem dla przeciwników jej przystąpienia do Unii Europejskiej.

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