Краков и Перемышль намерены пересмотреть партнерские отношения со Львовом из-за чествования УПА и Шухевича

Мэры польских городов Кракова и Перемышля инициировали пересмотр партнерских отношений со Львовом в связи с решением Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА) и Романа Шухевича. В Кракове предлагают временно приостановить сотрудничество, а в Перемышле допускают возможность его полного прекращения.

Войцех Бакун сообщил, что обратился к мэру Львова Андрею Садовому с призывом четко выразить позицию и публично дистанцироваться от решения Львовского областного совета.

Кроме того, Бакун попросил городской совет Перемышля рассмотреть возможность приостановки или расторжения партнерства со Львовом. Дальнейшие шаги, по его словам, будут зависеть от реакции львовских властей.

«Партнерство городов основано на взаимном уважении, в частности к исторической памяти обоих сообществ. Если одна сторона чествует виновных в преступлениях против предков другой, городской совет должен оценить, может ли сотрудничество продолжаться в нынешней форме», — заявил Бакун.

В то же время мэр Перемышля подчеркнул, что возможное ограничение сотрудничества между городами не повлияет на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны.

С аналогичной инициативой выступил мэр Кракова Лукаш Гибала. Во время заседания городского совета он предложил временно приостановить партнерские отношения со Львовом и подготовил соответствующий проект решения.

По словам Гибалы, речь пока не идет об окончательном разрыве сотрудничества между городами. Предложенный шаг он рассматривает как временную меру.

«Мы все знаем, что Украина является жертвой агрессии со стороны России. Мы поддерживаем Украину в этой борьбе, для нас важны партнерские отношения с Украиной, но эти отношения должны строиться на основе исторического примирения», — отметил мэр Кракова.

Он призвал депутатов городского совета поддержать его предложение.

Таким образом, решение Львовского областного совета о чествовании УПА и Романа Шухевича в 2027 году вызвало дискуссию о будущем партнерских отношений Львова с двумя польскими городами. В Кракове настаивают на временной приостановке сотрудничества, а в Перемышле рассматривают как его приостановку, так и возможное расторжение.

Об этом заявил мэр Перемышля Войцех Бакун в Facebook, а также польское издание LoveKraków.pl, которое цитирует мэра Кракова Лукаша Гибала.

24 августа заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий заявил, что чествование Степана Бандеры и Романа Шухевича в Национальном пантеоне может осложнить евроинтеграцию Украины. По его словам, это может ухудшить отношения Киева не только с Варшавой, но и с Европой в целом.

Польский депутат Европарламента Марцин Сипневский из партии «Конфедерация» во время выступления в Европарламенте разорвал портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Также он призвал прекратить финансовую поддержку Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича наносит ущерб Украине и может стать аргументом для противников её вступления в Европейский Союз.

Читай нас в