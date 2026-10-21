Cypryjska Służba Audytowa ostrzegła, że pozwolenia na zabudowę z odstępstwami od zatwierdzonych planów urbanistycznych mogą stać się regułą, a nie wyjątkiem. W specjalnym raporcie urząd, który analizował procedury z lat 2020–2023, wskazał również na ryzyko retrospektywnej legalizacji obiektów wzniesionych bez wymaganych pozwoleń, informuje Cyprus Mail.

Generalny audytor Andreas Papakonstantinou podkreślił, że mechanizm odstępstw od planów utworzono dla wyjątkowych okoliczności, a nie jako równoległy system planowania ani sposób na obchodzenie ustalonych zasad. W okresie objętym kontrolą rozpatrzono 633 wnioski o takie wyjątki. W szczególności 259 wniosków dotyczyło budowy prywatnych domów, z czego zatwierdzono 139.

Ryzyko dla gruntów rolnych

Służba ostrzegła, że zezwalanie na budowę mieszkań poza wyznaczonymi granicami zabudowy może podważyć spójność polityki urbanistycznej i ochronę gruntów rolnych. Papakonstantinou zaznaczył, że jeden dom poza strefą zabudowy może stać się argumentem za drugim i trzecim, a system planowania przestrzennego będzie stopniowo osłabiany przez kumulowanie się wyjątków.

Kontrola wykazała opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków, niespójności w podejmowaniu decyzji oraz przypadki nieprzestrzegania zasad urbanistycznych. Kryteria oceny wniosków sformułowano szeroko, co dopuszczało różne interpretacje. Jednocześnie rozbieżności między rekomendacjami organów planowania a Rady Symepa ds. Rozpatrywania Odstępstw od Planów nie zawsze były należycie uzasadniane.

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Audytorzy osobno przeanalizowali przypadek domu wzniesionego bez pozwolenia na wysokiej jakości gruntach rolnych w ramach systemu irygacyjnego w dystrykcie Famagusta. Według wniosków służby kluczowe twierdzenia wykorzystane do uzasadnienia pozytywnej rekomendacji nie zostały wystarczająco zweryfikowane.

Decyzje wbrew rekomendacjom

Wśród przykładów w raporcie znajduje się lokal w strefie przemysłowej dystryktu Larnaka, dopuszczony do użytkowania jako magazyn, lecz faktycznie wykorzystywany jako supermarket. Wnioski o zmianę przeznaczenia obiektu odrzucono w 2012 i 2014 roku, a także wydano dwa nakazy usunięcia naruszeń. Pomimo rekomendacji organu planowania, aby odrzucić nowy wniosek, Symepa zaproponowała udzielenie tymczasowego pozwolenia na cztery lata, które zatwierdził Gabinet Ministrów. W chwili przygotowywania raportu supermarket, według audytorów, nadal działał, choć wnioskodawca nie zakończył procedur uzyskania tymczasowego pozwolenia.

W latach 2020–2023 Symepa odstąpiła od rekomendacji organów planowania w 90 z 627 spraw, czyli w 14,35% przypadków. W 2023 roku wskaźnik ten wzrósł do 21,4%. Średni czas rozpatrywania wniosków wynosił od 25 do 31 miesięcy, chociaż część spraw zakończono w mniej niż trzy miesiące, a pojedyncze rozpatrywano przez ponad dziesięć lat.

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