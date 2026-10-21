塞浦路斯审计署警告称，偏离已获批准城市规划的建设许可可能会从例外变成常规。该机构在一份特别报告中还指出，未经必要许可建造的建筑存在被追溯合法化的风险；该机构分析了2020年至2023年的程序，据《塞浦路斯邮报》报道。

审计长安德烈亚斯·帕帕康斯坦蒂努强调，偏离规划的机制是为特殊情况设立的，而不是作为一个平行的规划体系或规避既定规则的方式。在审查期间，共审议了633份有关此类例外的申请。其中，259份申请涉及私人住宅建设，139份获批。

对农业用地的风险

审计署警告称，允许在划定的建设边界之外建造住房，可能会削弱城市规划政策的一致性以及对农业用地的保护。帕帕康斯坦蒂努指出，在建设区之外的一栋房屋可能成为建造第二栋和第三栋的理由，而随着例外情况的累积，城市规划体系将逐渐被削弱。

审查发现，申请审议存在延误，决策过程存在不一致，以及不遵守城市规划规则的情况。申请评估标准表述宽泛，因此允许不同的解释。同时，规划机构的建议与Symepa规划偏离审议委员会之间的分歧并不总是得到适当说明。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

审计人员还单独审查了一起案例：一栋房屋未经许可建在法马古斯塔区灌溉计划范围内的高质量农业用地上。根据审计署的结论，用于证明作出积极建议的关键说法没有得到充分核实。

违背建议作出的决定

报告中的案例包括拉纳卡区工业区的一处场所，该场所获准作为仓库使用，但实际上被用作超市。有关改变该设施用途的申请在2012年和2014年被驳回，并且还发出了两项整改通知。尽管规划机构建议驳回新的申请，Symepa仍提议授予为期四年的临时许可，并获部长内阁批准。审计人员表示，在报告编写时，这家超市仍在营业，尽管申请人尚未完成获得临时许可的程序。

2020年至2023年，Symepa在627起案件中的90起偏离了规划机构的建议，占14.35%。2023年，这一比例升至21.4%。申请审议的平均时长为25至31个月，尽管部分案件在不到三个月内完成，而个别案件审议超过十年。

关注我们在