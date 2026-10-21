Аудитори Кіпру попередили про ризик легалізації самобудів — Cyprus Mail

Аудиторська служба Кіпру попередила, що дозволи на забудову з відступами від затверджених містобудівних планів ризикують перетворитися на правило, а не виняток. У спеціальному звіті відомство, яке аналізувало процедури за 2020–2023 роки, також вказало на ризик ретроспективної легалізації об’єктів, зведених без необхідних дозволів, повідомляє Cyprus Mail.

Генеральний аудитор Андреас Папаконстантіну наголосив, що механізм відступу від планів створювали для виняткових обставин, а не як паралельну систему планування чи спосіб обходити встановлені правила. За період перевірки розглянули 633 заяви про такі винятки. Зокрема, 259 заяв стосувалися будівництва приватних будинків, із них схвалили 139.

Ризики для сільськогосподарських земель

У службі застерегли, що дозвіл на спорудження житла поза визначеними межами забудови може підірвати послідовність містобудівної політики та захист сільськогосподарських земель. Папаконстантіну зазначив, що один будинок за межами зони забудови може стати аргументом для другого й третього, а містобудівна система поступово послаблюватиметься через накопичення винятків.

Перевірка виявила затримки з розглядом заяв, суперечності в ухваленні рішень і випадки недотримання містобудівних правил. Критерії оцінки заяв були сформульовані широко, що допускало різні тлумачення. Водночас розбіжності між рекомендаціями органів планування та Ради з розгляду відступів від планів Symepa не завжди належно обґрунтовували.

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Окремо аудитори розглянули випадок будинку, зведеного без дозволу на високоякісних сільськогосподарських землях у межах іригаційної схеми в окрузі Фамагуста. За висновком служби, ключові твердження, якими обґрунтовували позитивну рекомендацію, не були достатньо перевірені.

Рішення всупереч рекомендаціям

Серед прикладів у звіті є приміщення в промисловій зоні округу Ларнака, дозволене для використання як склад, але фактично використовуване як супермаркет. Заяви про зміну призначення об’єкта відхиляли у 2012 і 2014 роках, а також видали два приписи про усунення порушень. Попри рекомендацію органу планування відхилити нову заяву, Symepa запропонувала надати тимчасовий дозвіл на чотири роки, який схвалив Кабінет міністрів. На час підготовки звіту супермаркет, за даними аудиторів, продовжував працювати, хоча заявник не завершив процедури для отримання тимчасового дозволу.

У 2020–2023 роках Symepa відступила від рекомендацій органів планування у 90 із 627 справ, або у 14,35% випадків. У 2023 році цей показник зріс до 21,4%. Середня тривалість розгляду заяв становила від 25 до 31 місяця, хоча частину справ завершували менш ніж за три місяці, а окремі розглядали понад десять років.

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