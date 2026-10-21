Сенат Франции единогласно поддержал окончательную отмену Кодекса Нуар — свода королевских указов, регулировавших рабство во французской колониальной империи. Решение завершило законодательную процедуру, поскольку в мае документ также единогласно одобрило Национальное собрание.

Законы времен Людовика XIV

Кодекс Нуар был введен королем Людовиком XIV в 1685 году. Он определял права, обязанности и ограничения для порабощенных людей и их владельцев. В частности, эти указы приравнивали порабощенных людей к движимому имуществу, поэтому их можно было покупать и продавать.

Законодательство также предусматривало суровые наказания за попытки побега, в частности увечье, клеймение и смертную казнь. Рабство во французских колониях было отменено в 1848 году, однако сами королевские указы и связанные с ними положения формально не были исключены из французского законодательства, хотя уже не имели юридической силы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отчет о последствиях колониальных законов

Как сообщает Anadolu Agency, принятый закон также обязывает правительство подготовить отчет о наследии колониальных законов, их длительном влиянии, в частности в связи с расизмом, а также о преподавании истории рабства во французских школах.

В то же время закон не охватывает требования о возмещении ущерба за рабство, которые продолжают выдвигаться на нескольких заморских территориях Франции.

Читай нас в