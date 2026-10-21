На Кипре депутат парламента от партии DISY Джордж Памборидис задекларировал 3,37 млн евро чистых личных активов — это самый высокий показатель среди действующих депутатов в новых имущественных декларациях, опубликованных парламентом во вторник. Как сообщает Cyprus Mail, совокупные чистые активы его семьи составили 5,29 млн евро.

В декларации Памборидиса указано 2,79 млн евро, связанных с долями в четырех компаниях. В частности, 1,98 млн евро приходится на его 20-процентную долю в Vorando Holding Ltd. Он также указал банковские депозиты на 376 207 евро, автомобили стоимостью 231 500 евро, среди которых два Porsche, и другие активы на 510 тыс. евро.

Депутат задекларировал 26 объектов недвижимости с совокупной текущей стоимостью 419 тыс. евро. Большинство земельных участков он получил в наследство от родителей и указал нулевую стоимость их приобретения. Памборидис работал министром здравоохранения Кипра в 2015–2018 годах.

Активы других депутатов

Следующим в списке идет лидер Diko Николас Пападопулос, который задекларировал около 1,91 млн евро чистых активов без учета долей в компаниях, для которых не была указана стоимость. Его декларация включает 11 объектов недвижимости с общей текущей стоимостью около 1,94 млн евро.

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Депутат Diko Христиана Эротокриту указала 1,26 млн евро личных активов и 12,44 млн евро активов семьи. Это наибольшая разница между личным и семейным показателями среди депутатов, охваченных публикацией. Она также задекларировала 316 900 евро дохода от зарплаты, 352 980 евро дивидендов, недвижимость на 387 500 евро, а также драгоценности и картины на 120 тыс. евро.

Отрицательные показатели и разные сроки деклараций

Трое депутатов сообщили об отрицательных чистых активах. Депутат AKEL Аргентоулла Иоанну задекларировала минус 254 735 евро, указав обязательства на 359 754 евро перед местной компанией Argentoulla Ioannou DEPE. Депутат ELAM Линос Хаджигеоргиу указал минус 47 727 евро, а его однопартиец Андреас Папахараламбус — минус 19 984 евро личных и минус 66 476 евро семейных активов.

Ежегодные декларации за 2026 год были опубликованы в соответствии с законодательством, принятым в 2024 году, которое предоставило налоговому комиссару полномочия проверять финансовые отчеты депутатов. В то же время декларации 12 парламентариев, включая председателя Палаты представителей Анниту Деметриу и Николаса Пападопулоса, обновлены лишь до 2024 года.

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