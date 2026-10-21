Италия направит 500 военных в Милан после протестов — Al Jazeera

Правительство Италии одобрило отправку 500 военнослужащих в Милан после протестов в северных городах страны, часть которых переросла в столкновения с полицией. Кабинет также утвердил новые правовые меры, ужесточающие наказания за насилие, мародерство и вандализм во время демонстраций, сообщает Al Jazeera.

Военные в Милане

Министерство обороны Италии заявило, что военные будут помогать усиливать безопасность ключевых объектов, расширять наблюдение за чувствительными локациями и мониторинг ситуации. Итальянские СМИ сообщили, что кабинет не одобрил предоставление военным полицейских полномочий после возражений президента Серджо Маттареллы.

Беспорядки охватили ряд городов на севере Италии в минувшие выходные, в том числе Милан. Группы преимущественно молодых людей грабили магазины, разбивали окна и вступали в столкновения с полицией. Демонстрации были вызваны возмущением из-за стремительного роста цен на топливо и энергию, высокой арендной платы, низких зарплат и состояния государственных услуг.

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Новые наказания

Согласно новым нормам, которые вступили в силу немедленно, участие в группе как минимум из пяти человек, если она во время протеста создает угрозу общественной безопасности, может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом до 20 тысяч евро. Наказание будет ужесточаться, если участники скрывали лица или если кто-либо получил травмы.

Власти также смогут требовать быстрого возмещения причиненного ущерба, а родителей несовершеннолетних будут привлекать к финансовой ответственности за вандализм или грабежи их детей. Полиция сможет задерживать подростков в возрасте от 14 до 17 лет, даже если они не совершили преступления, при наличии доказательств того, что они представляют опасность.

Премьер-министр Джорджа Мелони после заседания правительства заявила, что разрушения и кражи — это не протест, а преступление, на которое государство должно реагировать решительно. Отдельно на юге страны водители грузовиков блокируют дороги из-за цен на дизельное топливо и стоимости жизни, что нарушает цепочки поставок.

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