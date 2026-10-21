抗议后意大利将向米兰部署500名军人——半岛电视台

意大利政府批准在该国北部城市发生抗议活动后向米兰部署500名军人，部分抗议演变为与警方的冲突。内阁还批准了新的法律措施，加重对示威期间暴力、抢劫和破坏行为的处罚，半岛电视台报道。

米兰的军人

意大利国防部表示，军人将协助加强关键设施的安保、加大对敏感地点的监控并监测局势。意大利媒体报道称，在总统塞尔焦·马塔雷拉提出反对后，内阁未批准赋予军人警察权力。

上周末，意大利北部多个城市爆发骚乱，其中包括米兰。主要由年轻人组成的团体抢劫商店、砸碎窗户，并与警方发生冲突。示威活动源于民众对燃料和能源价格快速上涨、高昂租金、低工资以及公共服务状况的不满。

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新处罚措施

根据立即生效的新规定，在抗议期间参与至少五人组成、对公共安全构成威胁的团体，最高可被判处五年监禁和2万欧元罚款。如果参与者遮掩面部，或有人受伤，处罚将会加重。

当局还将能够要求迅速赔偿造成的损失，未成年人的父母将因其子女实施的破坏行为或抢劫承担经济责任。若有证据表明14至17岁的青少年构成危险，警方即使在他们未犯罪的情况下也可以将其拘留。

总理焦尔贾·梅洛尼在政府会议后表示，破坏和盗窃不是抗议，而是国家必须坚决应对的犯罪行为。此外，该国南部的卡车司机因柴油价格和生活成本而封锁道路，扰乱了供应链。

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