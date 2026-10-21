Włochy wyślą 500 żołnierzy do Mediolanu po protestach — Al Jazeera

Rząd Włoch zatwierdził wysłanie 500 żołnierzy do Mediolanu po protestach w północnych miastach kraju, z których część przerodziła się w starcia z policją. Gabinet zatwierdził również nowe środki prawne zaostrzające kary za przemoc, grabież i wandalizm podczas demonstracji, informuje Al Jazeera.

Wojsko w Mediolanie

Włoskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że żołnierze pomogą wzmocnić bezpieczeństwo kluczowych obiektów, zwiększyć nadzór nad wrażliwymi lokalizacjami oraz monitorować sytuację. Włoskie media podały, że gabinet nie zatwierdził przyznania wojsku uprawnień policyjnych po zastrzeżeniach prezydenta Sergia Mattarelli.

Niepokoje objęły w miniony weekend szereg miast na północy Włoch, w tym Mediolan. Grupy składające się głównie z młodych ludzi plądrowały sklepy, wybijały szyby i wdawały się w starcia z policją. Demonstracje były wywołane oburzeniem z powodu gwałtownego wzrostu cen paliw i energii, wysokich czynszów, niskich płac oraz stanu usług publicznych.

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Nowe kary

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie natychmiast, udział w grupie liczącej co najmniej pięć osób, która podczas protestu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, może być karany pozbawieniem wolności do pięciu lat oraz grzywną do 20 tys. euro. Kary będą zaostrzane, jeśli uczestnicy ukrywali twarze lub jeśli ktoś odniósł obrażenia.

Władze będą również mogły żądać szybkiego odszkodowania za wyrządzone szkody, a rodzice osób niepełnoletnich będą ponosić odpowiedzialność finansową za wandalizm lub grabieże dokonane przez ich dzieci. Policja będzie mogła zatrzymywać nastolatków w wieku od 14 do 17 lat, nawet jeśli nie popełnili przestępstwa, gdy istnieją dowody, że stanowią zagrożenie.

Premier Giorgia Meloni po posiedzeniu rządu oświadczyła, że niszczenie i kradzieże nie są protestem, lecz przestępstwem, na które państwo musi stanowczo reagować. Osobno na południu kraju kierowcy ciężarówek blokują drogi z powodu cen oleju napędowego i kosztów życia, co zakłóca łańcuchy dostaw.

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