В польском городе Гливице местные власти подписали контракт на строительство последнего участка южной объездной дороги города. Отрезок длиной 1,7 км соединит улицы Рыбницкую и Бойковскую. Исполнителем работ станет консорциум Colas Polska и Mostostal Zabrze GPBP SA, сообщает RMF24.

Сроки и стоимость работ

Стоимость проекта составляет около 30 млн злотых. На выполнение работ подрядчику отведено 26 месяцев со дня заключения договора. С учётом этого графика завершение строительства всей южной объездной дороги Гливице ожидается в 2028 году.

Новый участок будет иметь по одной полосе движения в каждом направлении. Он завершит маршрут от автомобильной развязки Гливице-Сосница до Рыбницкой улицы и должен дать водителям возможность объезжать центральную часть города.

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Дополнительная инфраструктура

Проект предусматривает не только строительство проезжей части. На отрезке обустроят маршрут для пешеходов и велосипедистов, автобусные карманы, освещение и систему отвода дождевых вод. Возле Рыбницкой улицы планируют расширить перекрёсток и установить светофоры.

Также предусмотрены новые съезды к территории аэродрома Гливице и предприятия по управлению отходами. Мэр Гливице Катажина Кучиньская-Будка заявила, что новое сообщение должно облегчить поездки между районами, дорогу на работу и выезд из города. По её словам, оно также должно разгрузить небольшие улицы, по которым сейчас проходит часть транзитного движения.

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