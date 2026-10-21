ЕС хочет привлечь Великобританию и Канаду к выплате кредита Украине в 2027 году, — Politico

В 2027 году Украине может не хватить 70 млрд евро для покрытия финансовых потребностей. В связи с этим Европейский Союз планирует убедить Великобританию и Канаду увеличить взносы в поддержку Киева. Переговоры о дополнительном финансировании должны пройти на самом высоком уровне.

Брюссель планирует поднять вопрос об увеличении помощи Украине в ходе двух предстоящих саммитов. Встреча ЕС с Канадой запланирована на 29–30 октября, а саммит с Великобританией состоится 20 ноября.

По словам пяти чиновников ЕС, среди которых представители Европейской комиссии, и двух дипломатов, Брюссель активнее обращается к партнерам за пределами Евросоюза. Это связано с ростом финансовых потребностей Украины и неопределенностью относительно дальнейшей помощи со стороны США.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС вместе с государствами-членами обеспечивает 80% внешней помощи Украине. В то же время она призвала других международных партнеров активнее участвовать в финансировании.

«Нам срочно нужно, чтобы другие партнеры активизировали свои усилия», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Европейский Союз обязался предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Ожидается, что эти средства покроют примерно две трети финансовых потребностей Киева.

Еще 45 млрд евро Брюссель рассчитывал получить от других международных партнеров. Среди них — Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия.

Однако часть ожидаемой помощи поступает с задержками. Правительства некоторых стран до сих пор не утвердили или не выделили средства, которые обещали предоставить Украине.

Дополнительным фактором стал рост финансовых потребностей Украины в 2027 году на фоне усиления российского наступления. На ситуацию также влияют война США и Израиля против Ирана, которая увеличивает расходы, и изменения в позиции Вашингтона в отношении Москвы.

В таких условиях Европа и другие союзники вынуждены брать на себя большую часть расходов на поддержку Украины.

Европейские чиновники подчеркивают, что обращение к Лондону и Оттаве не является критикой их политики. Обе страны активно поддерживают Украину, однако финансовые потребности Киева продолжают расти.

Согласно данным, приведенным в материале Politico, Великобритания заявляет об общей помощи Украине в размере 25 млрд фунтов стерлингов.

Канада, со своей стороны, пообещала:

5,4 млрд евро военной помощи ;

8,2 млрд евро прямой финансовой поддержки.

Брюссель готовится обсудить с Лондоном и Оттавой не только дополнительное финансирование Украины, но и углубление экономического и оборонного сотрудничества.

В то же время собеседники Politico не ожидают, что ближайшие саммиты завершатся официальными договоренностями об увеличении помощи. Однако вопрос финансовой поддержки Киева может стать важной частью политических переговоров.

Брюссель поднимал вопрос о финансовых потребностях Украины на 2027 год и в ходе встреч Международного валютного фонда, «Большой семерки» и «Большой двадцатки». Кроме того, Евросоюз обсуждал поддержку Киева с представителями стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис рассказал Politico, что во время встреч на прошлой неделе в Бангкоке, состоявшихся в рамках заседаний МВФ и Группы Всемирного банка, одним из главных вопросов была финансовая помощь Украине.

Он призвал международных партнеров более широко распределять расходы на поддержку Киева и подчеркнул, что каждая страна должна выполнять свою роль, пока Украина противостоит российской агрессии.

С начала полномасштабного вторжения России ЕС и его государства-члены предоставили Украине помощь на сумму более 231 млрд евро. В эту сумму входят военная помощь, бюджетная поддержка, гарантии, помощь украинцам, находящимся на территории Евросоюза, а также средства, полученные от замороженных российских активов.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС отметил, что этот объем помощи уже превысил ожидания.

Об этом сообщает Politico.

Напомним, Финляндия предоставит кредит в размере 50 млн евро Международной ассоциации развития (IDA), входящей в Группу Всемирного банка. Средства планируется направить на финансирование восстановления Украины.

Украина получит от ЕС дополнительные 3 млрд евро финансовой помощи.

Украина получила от ЕС список реформ в ответ на просьбу о выделении средств.

Украина в ближайшее время получит $841 млн бюджетной поддержки от Всемирного банка. Средства будут направлены на компенсацию расходов государственного бюджета, связанных с выплатой пенсий, а гарантии по финансированию предоставит правительство Канады.

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