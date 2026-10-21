Китай готовит трехсторонний саммит с участием США и России

Китай уже приступил к подготовке к возможной встрече лидеров КНР, США и России. При благоприятных обстоятельствах саммит может быть включен в программу мероприятий Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков после встречи российского лидера со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом.

«Китайские друзья, хозяева саммита АТЭС, займутся, или, точнее, уже занимаются его подготовкой. И при благоприятном стечении обстоятельств они, наши китайские друзья, конечно, включат эту встречу в программу мероприятий в Шэньчжэне», — сказал Ушаков.

По его словам, возможность проведения трехстороннего саммита обсуждалась в ходе переговоров Путина с Виткоффом. В Кремле утверждают, что ни одна из трех сторон не отвергает такую встречу.

После переговоров с представителем США Путин также встретился в Санкт-Петербурге с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. Российский лидер заявил, что саммит АТЭС в Китае может стать поводом для его встречи с Си Цзиньпином.

Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами.

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