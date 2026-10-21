Chiny przygotowują trójstronny szczyt z udziałem Stanów Zjednoczonych i Rosji

Chiny rozpoczęły już przygotowania do ewentualnego spotkania przywódców Chin, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Przy sprzyjających okolicznościach szczyt ten może zostać włączony do programu wydarzeń w ramach Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) w chińskim Shenzhen.

Oświadczył to doradca Władimira Putina Jurij Uszakow po spotkaniu rosyjskiego przywódcy ze specjalnym przedstawicielem prezydenta USA Stevem Witkoffem.

„Nasi chińscy przyjaciele, gospodarze szczytu APEC, zajmą się – a raczej już zajmują się – jego przygotowaniami. A jeśli okoliczności będą sprzyjające, nasi chińscy przyjaciele oczywiście włączą to spotkanie do programu wydarzeń w Shenzhen” – powiedział Uszakow.

Jak dodał, możliwość zorganizowania trójstronnego szczytu była omawiana podczas rozmów Putina z Witkoffem. W Kremlu twierdzą, że żadna ze stron nie odrzuca takiej możliwości.

Po rozmowach z przedstawicielem USA Putin spotkał się również w Sankt Petersburgu z premierem Rady Państwa Chin Li Qiangiem. Rosyjski przywódca oświadczył, że szczyt APEC w Chinach może stać się okazją do jego spotkania z Xi Jinpingiem.

Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował szereg spotkań z międzynarodowymi partnerami.

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