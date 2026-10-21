В США Верховный суд отказал администрации президента Дональда Трампа в просьбе отменить блокировку политики Федерального бюро тюрем США (BOP), которая ограничивала медицинскую помощь трансгендерным заключённым в федеральных тюрьмах. В результате решение суда нижестоящей инстанции, приостановившее действие ограничений, остаётся в силе.

Как сообщает The Hill, судьи Кларенс Томас и Сэмюэл Алито публично выразили несогласие с решением. Ни большинство суда, ни судьи, возразившие против него, не объяснили его мотивы.

Что предусматривала политика BOP

Политика BOP предусматривала постепенное сворачивание лечения для заключённых, которые уже его получали. Сотрудники федеральной пенитенциарной системы также должны были прекратить предоставлять отдельные социальные приспособления, в том числе устройства для удаления волос.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Генеральный солиситор Д. Джон Сауэр заявлял, что изменения необходимы для поддержания безопасности учреждений в федеральных тюрьмах. В судебных документах администрация Трампа назвала иск заключённых вопиющим вмешательством в управление федеральными тюрьмами.

Судебный спор

Иск подали заключённые, которых представляет Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). Дело связывают с указом Трампа, подписанным в первый день его второго президентского срока. Документ предусматривал, что федеральные средства не будут расходоваться на медицинские процедуры для приведения внешности заключённого в соответствие с противоположным полом.

До обращения в Верховный суд Апелляционный суд округа Колумбия принял решение со счётом 2 против 1, отметив, что при предыдущей политике не было зафиксировано ни одного конкретного инцидента, связанного с безопасностью. В ACLU заявили, что введение ограничений нарушило бы порядок, действовавший около трёх десятилетий.

Читай нас в