W USA Sąd Najwyższy odmówił administracji prezydenta Donalda Trumpa prośby o uchylenie blokady polityki Federalnego Biura Więziennictwa USA (BOP), która ograniczała opiekę medyczną dla transpłciowych więźniów w więzieniach federalnych. W rezultacie orzeczenie sądu niższej instancji, które wstrzymało obowiązywanie ograniczeń, pozostaje w mocy.

Jak informuje The Hill, sędziowie Clarence Thomas i Samuel Alito publicznie wyrazili sprzeciw wobec tej decyzji. Ani większość składu sądu, ani sędziowie zgłaszający sprzeciw nie wyjaśnili jej motywów.

Co przewidywała polityka BOP

Polityka BOP przewidywała stopniowe wycofywanie leczenia dla więźniów, którzy już je otrzymywali. Pracownicy federalnego systemu więziennictwa mieli również zaprzestać zapewniania niektórych udogodnień socjalnych, w tym urządzeń do usuwania włosów.

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Prokurator generalny D. John Sauer twierdził, że zmiany są potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa placówek w więzieniach federalnych. W dokumentach sądowych administracja Trumpa nazwała pozew więźniów rażącą ingerencją w zarządzanie więzieniami federalnymi.

Spór sądowy

Pozew złożyli więźniowie reprezentowani przez Amerykańską Unię Swobód Obywatelskich (ACLU). Sprawa jest związana z rozporządzeniem wykonawczym Trumpa, podpisanym w pierwszym dniu jego drugiej kadencji prezydenckiej. Dokument przewidywał, że środki federalne nie będą wydawane na procedury medyczne mające dostosować wygląd więźnia do płci przeciwnej.

Przed zwróceniem się do Sądu Najwyższego Sąd Apelacyjny dla Okręgu Kolumbii orzekł stosunkiem głosów 2 do 1, zaznaczając, że w ramach wcześniejszej polityki nie odnotowano żadnego konkretnego incydentu związanego z bezpieczeństwem. ACLU oświadczyła, że wprowadzenie ograniczeń zakłóciłoby porządek obowiązujący od około trzech dekad.

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