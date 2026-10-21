在美国，最高法院驳回了总统唐纳德·特朗普政府提出的请求，即取消对美国联邦监狱局（BOP）一项政策的阻止令。该政策限制了联邦监狱中跨性别囚犯获得医疗护理。因此，下级法院叫停这些限制措施的裁决仍然有效。

据The Hill报道，大法官克拉伦斯·托马斯和塞缪尔·阿利托公开表示反对这一决定。法院多数意见和提出异议的大法官均未说明其理由。

BOP政策规定了什么

BOP政策规定，将逐步停止为已在接受治疗的囚犯提供治疗。联邦监狱系统的工作人员还应停止提供某些社会便利措施，包括脱毛设备。

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总检察长D. 约翰·绍尔表示，这些改变对于维护联邦监狱内机构的安全是必要的。在法庭文件中，特朗普政府称囚犯的诉讼是对联邦监狱管理的公然干预。

司法争议

该诉讼由囚犯提起，美国公民自由联盟（ACLU）代表他们出庭。此案与特朗普在其第二个总统任期首日签署的一项行政命令有关。该文件规定，联邦资金不得用于使囚犯外貌符合相反性别的医疗程序。

在向最高法院提出申请之前，哥伦比亚特区巡回上诉法院以2比1作出裁决，并指出在此前的政策下，没有记录任何与安全有关的具体事件。ACLU表示，实施这些限制将扰乱已实行约三十年的制度。

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