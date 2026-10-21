В России моряк Мэтт Резерфорд был вынужден прервать попытку в одиночку, без остановок и посторонней помощи обогнуть Северный Ледовитый океан. По его словам, сотрудники ФСБ Российской Федерации — государства-агрессора — дважды поднимались на борт его судна и приказали изменить курс.

Как сообщает Live Science, Резерфорд отправился из западной Гренландии 25 июня. Его маршрут пролегал мимо южной оконечности Гренландии, через Датский пролив, Гренландское, Норвежское и Баренцево моря. В середине августа он достиг района российского архипелага Новая Земля и планировал продолжить путь в Канаду.

Две высадки на борт

Резерфорд рассказал, что продвинулся по Северному морскому пути примерно на 1 600 километров. После первой высадки на борт его развернули, а позднее судно проверили во второй раз. Через два дня после смены курса лёд, открытия которого он ждал, разошёлся, однако Ассоциация Северного морского пути в Москве сообщила, что возвращение означало бы нарушение выданного разрешения.

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По данным издания, отдельные участки Высокой Арктики в этом году были непроходимыми из-за относительно холодного лета и сплошных ледовых полей. Самый длительный непрерывный отрезок плавания Резерфорда в этом сезоне составил 59 дней.

Новая попытка

Резерфорд, основатель и исполнительный директор экологической некоммерческой организации Ocean Research Project, планирует повторить попытку в следующем году. Организация собирает и анализирует морские данные с борта парусного судна. Моряк заявил, что хочет пройти севернее Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа и не приближаться к российской суше ближе чем на 12 миль, или 19 километров.

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