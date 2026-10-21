在俄罗斯，水手马特·拉瑟福德被迫中断了独自、不停靠且不接受外部援助环绕北冰洋航行的尝试。据他称，俄罗斯联邦安全局人员——该国为侵略国——两次登上他的船只，并命令他改变航向。

据Live Science报道，拉瑟福德于6月25日从格陵兰岛西部出发。他的航线经过格陵兰岛南端，穿越丹麦海峡、格陵兰海、挪威海和巴伦支海。8月中旬，他抵达俄罗斯新地岛群岛附近海域，并计划继续前往加拿大。

两次登船

拉瑟福德说，他沿北方海航道前进了约1,600公里。第一次登船后，他被要求折返，随后该船又接受了第二次检查。改变航向两天后，他一直等待开裂的海冰裂开了，但莫斯科的北方海航道协会表示，返回将意味着违反已签发的许可。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

据该媒体报道，由于夏季相对寒冷以及连片冰原，高北极的部分地区今年无法通行。拉瑟福德本季最长的不间断航行时段为59天。

新的尝试

拉瑟福德是环保非营利组织Ocean Research Project的创始人兼执行董事，他计划明年再次尝试。该组织从一艘帆船上收集并分析海洋数据。这名水手表示，他希望从斯瓦尔巴群岛和法兰士约瑟夫地群岛以北通过，并且不接近俄罗斯陆地12英里，即19公里以内。

关注我们在