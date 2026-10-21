Моряк заявив, що ФСБ зупинила його арктичне плавання — Live Science

У Росії моряк Метт Резерфорд був змушений перервати спробу самостійно, без зупинок і сторонньої допомоги обійти Північний Льодовитий океан. За його словами, співробітники ФСБ Російської Федерації — держави-агресора — двічі піднімалися на борт його судна та наказали змінити курс.

Як повідомляє Live Science, Резерфорд вирушив із західної Гренландії 25 червня. Його маршрут пролягав повз південний край Гренландії, через Данську протоку, Гренландське, Норвезьке та Баренцове моря. У середині серпня він дістався району російського архіпелагу Нова Земля та планував продовжити шлях до Канади.

Дві посадки на борт

Резерфорд розповів, що просунувся Північним морським шляхом приблизно на 1 600 кілометрів. Після першої посадки на борт його розвернули, а згодом судно перевірили вдруге. Через два дні після зміни курсу крига, на відкриття якої він чекав, розійшлася, однак Асоціація Північного морського шляху в Москві повідомила, що повернення означатиме порушення виданого дозволу.

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За даними видання, окремі ділянки Високої Арктики цього року були непрохідними через відносно холодне літо та суцільні льодові поля. Найдовший безперервний відрізок плавання Резерфорда цього сезону становив 59 днів.

Нова спроба

Резерфорд, засновник і виконавчий директор екологічної некомерційної організації Ocean Research Project, планує повторити спробу наступного року. Організація збирає й аналізує морські дані з борту вітрильного судна. Моряк заявив, що хоче пройти північніше Шпіцбергена та Землі Франца-Йосифа і не наближатися до російської суші ближче ніж на 12 миль, або 19 кілометрів.

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