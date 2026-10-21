W Rosji żeglarz Matt Rutherford został zmuszony do przerwania próby samotnego, bez postojów i zewnętrznej pomocy opłynięcia Oceanu Arktycznego. Jak twierdzi, funkcjonariusze FSB Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — dwukrotnie weszli na pokład jego jednostki i nakazali mu zmienić kurs.

Jak informuje Live Science, Rutherford wyruszył z zachodniej Grenlandii 25 czerwca. Jego trasa wiodła obok południowego krańca Grenlandii, przez Cieśninę Duńską, Morze Grenlandzkie, Norweskie i Barentsa. W połowie sierpnia dotarł w rejon rosyjskiego archipelagu Nowa Ziemia i planował kontynuować podróż do Kanady.

Dwa wejścia na pokład

Rutherford powiedział, że pokonał około 1 600 kilometrów Północną Drogą Morską. Po pierwszym wejściu na pokład został zawrócony, a później jego jednostkę skontrolowano po raz drugi. Dwa dni po zmianie kursu lód, na którego otwarcie czekał, rozstąpił się, jednak Stowarzyszenie Północnej Drogi Morskiej w Moskwie poinformowało, że powrót oznaczałby naruszenie wydanego zezwolenia.

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Według publikacji niektóre części Wysokiej Arktyki były w tym roku nieprzejezdne z powodu stosunkowo chłodnego lata i zwartych pól lodowych. Najdłuższy nieprzerwany odcinek żeglugi Rutherforda w tym sezonie wyniósł 59 dni.

Nowa próba

Rutherford, założyciel i dyrektor wykonawczy ekologicznej organizacji non-profit Ocean Research Project, planuje ponowić próbę w przyszłym roku. Organizacja zbiera i analizuje dane morskie z pokładu żaglowca. Żeglarz oświadczył, że chce przepłynąć na północ od Spitsbergenu i Ziemi Franciszka Józefa oraz nie zbliżać się do rosyjskiego lądu na odległość mniejszą niż 12 mil, czyli 19 kilometrów.

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