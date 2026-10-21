В США университет Virginia Tech решил ускорить закрытие совместной программы бакалавриата с китайским Университетом Сидянь. Программа прекратит работу после завершения текущего учебного года, хотя ранее студентам, которые уже обучались, планировали разрешить завершить ее до 2029 года, сообщает South China Morning Post.

Заместительница представительницы Virginia Tech Маргарет Эшберн передала изданию копию письма университета в Пентагон и подтвердила ускоренное прекращение программы. В письме указано, что учебное заведение еще в 2025 году начало сворачивать партнерство и прекратило набор новых студентов. Как досрочное завершение программы повлияет на тех, кто уже обучается, пока не уточняется.

Меры безопасности

До окончательного закрытия программы Virginia Tech ввел дополнительные меры безопасности. В частности, преподаватели, посещающие Университет Сидянь, проходят инструктажи по безопасности исследований до и после поездок.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Университет также объяснил Пентагону, что недавние совместные публикации с Шаньдунским университетом были результатом предыдущей работы. По данным Virginia Tech, активное сотрудничество с этим китайским учебным заведением прекратили еще в 2019 году. Шаньдунский университет внесли в американский черный список в июле 2026 года.

Проверки Пентагона

В августе Министерство обороны США обязало 30 университетов проверить зарубежные научные связи, в частности партнерства с учреждениями из своего списка рискованных организаций. Ведомство предупредило, что учебные заведения, не выполнившие стандарты безопасности исследований, могут лишиться федерального финансирования.

Пентагон сообщил, что все 30 университетов завершили первоначальные проверки и приняли меры в отношении связей, определенных как потенциальные риски. Virginia Tech вошел в число семи университетов, которые ведомство отдельно отметило за оперативные действия. Перечень по Section 1286 содержит 130 иностранных организаций, преимущественно китайских, а также российских и иранских, которые Вашингтон считает рисками для национальной безопасности.

Читай нас в