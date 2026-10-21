美国弗吉尼亚理工大学决定加快关闭与中国西安电子科技大学合办的本科项目。该项目将在本学年结束后停止运营，尽管此前曾计划允许已经就读的学生在2029年前完成学业，《南华早报》报道。

弗吉尼亚理工大学副发言人玛格丽特·阿什本向该报提供了该大学致五角大楼信函的副本，并证实该项目将加速终止。信中指出，该校早在2025年就开始逐步终止这一合作关系，并停止招收新生。目前尚未说明项目提前结束将如何影响已在读的学生。

安全措施

在项目最终关闭前，弗吉尼亚理工大学采取了额外的安全措施。特别是，前往西安电子科技大学的教职人员在出行前后都要接受研究安全简报。

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该大学还向五角大楼解释称，近期与山东大学联合发表的论文是此前工作的成果。弗吉尼亚理工大学称，与这所中国高校的积极合作早在2019年就已停止。山东大学于2026年7月被列入美国黑名单。

五角大楼审查

8月，美国国防部要求30所大学审查其海外科研联系，包括与其风险组织名单所列机构建立的伙伴关系。该部门警告称，未达到研究安全标准的机构可能失去联邦资助。

五角大楼表示，全部30所大学均已完成初步审查，并就被认定为潜在风险的联系采取了措施。弗吉尼亚理工大学是该部门因迅速采取行动而单独表彰的七所大学之一。根据第1286条的名单包括130个外国组织，主要为中国组织，也包括俄罗斯和伊朗组织，华盛顿认为它们对国家安全构成风险。

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