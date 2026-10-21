W USA Virginia Tech zdecydował się przyspieszyć zamknięcie wspólnego programu studiów licencjackich z chińskim Uniwersytetem Xidian. Program zakończy działalność po bieżącym roku akademickim, choć wcześniej studentom, którzy już się kształcili, planowano umożliwić jego ukończenie do 2029 roku, informuje South China Morning Post.

Zastępczyni rzeczniczki Virginia Tech Margaret Ashburn przekazała publikacji kopię listu uczelni do Pentagonu i potwierdziła przyspieszone zakończenie programu. W liście wskazano, że uczelnia już w 2025 roku rozpoczęła wygaszanie partnerstwa i zaprzestała przyjmowania nowych studentów. Nie sprecyzowano jeszcze, jak wcześniejsze zakończenie programu wpłynie na osoby, które już się na nim kształcą.

Środki bezpieczeństwa

Przed ostatecznym zamknięciem programu Virginia Tech wprowadził dodatkowe środki bezpieczeństwa. W szczególności wykładowcy odwiedzający Uniwersytet Xidian przechodzą instruktaże dotyczące bezpieczeństwa badań przed podróżami i po nich.

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Uniwersytet wyjaśnił również Pentagonowi, że niedawne wspólne publikacje z Uniwersytetem Shandong były rezultatem wcześniejszych prac. Według Virginia Tech aktywną współpracę z tą chińską uczelnią zakończono już w 2019 roku. Uniwersytet Shandong wpisano na amerykańską czarną listę w lipcu 2026 roku.

Kontrole Pentagonu

W sierpniu Departament Obrony USA zobowiązał 30 uniwersytetów do sprawdzenia zagranicznych powiązań naukowych, w tym partnerstw z instytucjami znajdującymi się na jego liście organizacji ryzyka. Resort ostrzegł, że uczelnie, które nie spełnią standardów bezpieczeństwa badań, mogą stracić finansowanie federalne.

Pentagon poinformował, że wszystkie 30 uniwersytetów zakończyło wstępne kontrole i podjęło działania wobec powiązań uznanych za potencjalne zagrożenia. Virginia Tech znalazł się wśród siedmiu uniwersytetów, które resort osobno wyróżnił za szybkie działania. Lista zgodnie z Section 1286 obejmuje 130 zagranicznych organizacji, głównie chińskich, a także rosyjskich i irańskich, które Waszyngton uważa za zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

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