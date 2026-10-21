据《Politico》报道，欧盟希望让英国和加拿大参与偿还乌克兰2027年的贷款

2027年，乌克兰可能面临700亿欧元资金缺口，无法满足其财政需求。因此，欧盟计划说服英国和加拿大增加对基辅的援助。关于追加资金的谈判将在最高层进行。

布鲁塞尔计划在即将举行的两次峰会上提出增加对乌克兰援助的问题。欧盟与加拿大的会晤定于10月29日至30日举行，而与英国的峰会将于11月20日举行。

据五名欧盟官员（其中包括欧洲委员会代表）和两名外交官透露，布鲁塞尔正更积极地向欧盟以外的合作伙伴寻求支持。这与乌克兰日益增长的资金需求以及美国未来援助的不确定性有关。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩表示，欧盟及其成员国共同提供了乌克兰80%的外部援助。同时，她呼吁其他国际伙伴更积极地参与资金筹措。

“我们迫切需要其他合作伙伴加大努力，”冯·德·莱恩强调道。

欧盟已承诺在2026至2027年间向乌克兰提供900亿欧元的贷款。预计这笔资金将覆盖基辅约三分之二的财政需求。

布鲁塞尔还预计将从其他国际合作伙伴处获得450亿欧元。其中包括加拿大、日本、韩国、澳大利亚和挪威。

然而，部分预期援助的到账出现延迟。一些国家的政府至今尚未批准或拨付其承诺提供给乌克兰的资金。

另一个因素是，随着俄罗斯攻势的加剧，乌克兰在2027年的资金需求有所增加。美国和以色列对伊朗的战争导致开支增加，以及华盛顿对莫斯科立场的变化，也对局势产生了影响。

在此情况下，欧洲及其他盟友不得不承担支持乌克兰的大部分费用。

欧洲官员强调，向伦敦和渥太华发出呼吁并非对两国政策的批评。这两个国家都积极支持乌克兰，但基辅的资金需求仍在持续增长。

据《Politico》报道，英国宣布向乌克兰提供总额250亿英镑的援助。

加拿大方面则承诺：

54亿欧元的军事援助 ；

82亿欧元的直接财政支持。

布鲁塞尔正准备与伦敦和渥太华商讨的不仅是向乌克兰提供额外资金，还包括深化经济和国防合作。

与此同时，《Politico》的消息人士预计，近期举行的峰会不会就增加援助达成正式协议。不过，对基辅的财政支持问题可能会成为政治谈判的重要组成部分。

布鲁塞尔曾在国际货币基金组织、“七国集团”和“二十国集团”的会议上，多次提及乌克兰2027年的财政需求问题。 此外，欧盟还与海湾阿拉伯国家合作委员会成员国的代表就支持基辅一事进行了讨论。

欧盟经济事务专员瓦尔迪斯·多姆布罗夫斯基斯向《Politico》透露，在上周于曼谷举行的国际货币基金组织及世界银行集团会议期间，对乌克兰的财政援助是主要议题之一。

他呼吁国际伙伴更广泛地分担支持基辅的费用，并强调在乌克兰抵御俄罗斯侵略期间，每个国家都应发挥自己的作用。

自俄罗斯发动全面入侵以来，欧盟及其成员国已向乌克兰提供了超过2310亿欧元的援助。 这一数额包括军事援助、预算支持、担保、对身处欧盟境内的乌克兰人的援助，以及从冻结的俄罗斯资产中获得的资金。

一位欧盟高级外交官指出，这一援助规模已超出预期。

据《Politico》报道。

值得一提的是，芬兰将向隶属于世界银行集团的国际开发协会（IDA）提供5000万欧元的贷款。这笔资金计划用于资助乌克兰的重建工作。

乌克兰将从欧盟获得额外的30亿欧元财政援助。

乌克兰已收到欧盟提供的改革清单，作为对其资金请求的回应。

乌克兰近期将从世界银行获得8.41亿美元的预算支持。这笔资金将用于弥补与养老金发放相关的国家预算支出，且加拿大政府将为此提供融资担保。

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