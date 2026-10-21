塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯呼吁各社区为总额35亿欧元的新一轮发展融资提交项目。他在访问塞浦路斯锡科佩特拉村时作出上述表示，据《Cyprus Mail》报道。

项目提交截止至9月

赫里斯托祖利季斯在先知以利亚社区公园和五人制足球场的揭幕仪式上发表讲话。他表示，在新周期内，政府将就塞浦路斯各地的项目作出决定，涉及上述金额。

总统呼吁地方委员会提交自己的倡议，或与邻近社区提交联合项目，以便这些项目能在明年9月获得批准。他还表示，农村和山区是政府的优先事项。

村庄基础设施

作为支持此类地区的例子，赫里斯托祖利季斯提到2024年作出的保留坎波斯小学的决定，当时该校仅有一名学生。他表示，如今学校的儿童人数大幅增加，因为它吸引了年轻父母来到村庄。

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总统表示，包括利马索尔地区在内的社区需要基础设施，以便年轻夫妇能够返回村庄。他说，目标是使村庄人口超过120人。社区对发展项目的出资比例已降至5%。

赫里斯托祖利季斯还表示支持为社区体育场内的诊所配备设备。他要求地方委员会确定开展公共厕所建设研究所需的资金数额。他表示，在制定计划并获得许可后，将支持把一栋建筑改建为办公室和主题博物馆。

总统还表示，拓宽帕拉霍里和锡科佩特拉之间道路，或新建通往阿普利基的连接线的问题，属于尼科西亚地区省长康斯坦蒂诺斯·约尔卡吉斯的职权范围。赫里斯托祖利季斯承诺将再次前往，以评估分阶段实施工程的可能性。

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