波兰继续羁押一名涉嫌谋杀神父的乌克兰人

普热梅希尔地区法院裁定，将一名31岁的乌克兰公民羁押三个月。该男子涉嫌在波兰雅罗斯拉夫市的一座本笃会女修道院内杀害一名神父，并企图杀害另外四人。

据普热梅希尔地区检察院消息，雅罗斯拉夫地区法院9月26日作出的关于三个月羁押的裁决仍然有效。 鉴于嫌疑人的健康状况，将继续将其羁押在安保措施加强的精神病医院内。

据乌克兰通讯社报道， 普热梅希尔检察机关已对31岁的乌克兰公民伊戈尔·M.提起公诉。据调查显示，该男子于9月24日在喀尔巴阡山省雅罗斯拉夫市的本笃会女修道院内持刀袭击多人。

据调查显示，该男子在修道院厨房拿了一把刀，袭击了五人——四名男子和一名女子。一名试图制止袭击者的神父不幸身亡。 两名伤者目前在雅罗斯拉夫的医院处于危重状态。受伤的女子在普谢沃夫斯克市的医院接受治疗，另一名伤者在佩雷米什尔的医院接受救治后已出院。

据调查显示，伊戈尔·M.于9月23日凌晨从德国进入波兰。 他原计划在科尔乔瓦-克拉科维采口岸穿越波兰-乌克兰边境，但因车辆未投保强制保险而未能如愿。 车辆被扣留并拖至雅罗斯瓦夫，该男子也随车前往。但他并未去取车，而是前往了一座本笃会女修道院。

检察院讯问了边防人员、袭击事件的直接目击者以及受害者。

涉案人员因健康原因无法参与诉讼程序。精神科医生在其身上发现了急性多形性精神病性障碍的症状。该男子在袭击发生时是否具有刑事责任能力，需由调查过程中进行的单独鉴定来确定。

据Wirtualna Polska报道，法院驳回了辩护方关于对伊戈尔·M.实施三个月羁押的上诉请求。

需要提醒的是，此前在波兰，一名乌克兰男子在修道院持刀袭击人群，造成一人死亡。

此前，波兰一处Starlink地面站曾发生可疑起火事件。

一架俄罗斯军用直升机侵犯了波兰领空。

此外，由于俄罗斯的袭击，波兰又有两座机场再次关闭。

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