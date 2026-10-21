W Polsce pozostawiono w areszcie Ukraińca podejrzanego o zabójstwo księdza

Sąd Okręgowy w Przemyślu postanowił przedłużyć areszt tymczasowy 31-letniego obywatela Ukrainy o trzy miesiące. Jest on podejrzany o zabójstwo księdza oraz usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie klasztoru benedyktynek w polskim mieście Jarosław.

Według informacji Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, orzeczenie Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 26 września w sprawie trzymiesięcznego aresztu tymczasowego pozostaje w mocy. Ze względu na stan zdrowia podejrzanego będzie on nadal przetrzymywany w szpitalu psychiatrycznym o zaostrzonym reżimie ochrony.

Jak informowała agencja Ukrinform, prokuratura w Przemyślu postawiła zarzuty 31-letniemu obywatelowi Ukrainy Igorowi M., który według ustaleń śledztwa 24 września zaatakował nożem osoby przebywające na terenie klasztoru benedyktynek w Jarosławiu w województwie podkarpackim.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna zabrał nóż z klasztornej kuchni i zaatakował pięć osób – czterech mężczyzn i kobietę. Ksiądz, który próbował powstrzymać napastnika, zmarł. Dwie ranne osoby znajdują się w stanie krytycznym w szpitalu w Jarosławiu. Ranna kobieta przebywa w szpitalu w Przeworsku, a kolejna poszkodowana osoba opuściła szpital w Przemyślu po udzieleniu pomocy.

Według danych śledztwa Ihor M. wjechał do Polski z Niemiec w nocy z 22 na 23 września. Planował przekroczyć granicę polsko-ukraińską na przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec, jednak nie udało mu się to, ponieważ samochód nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia. Samochód zatrzymano i przetransportowano do Jarosławia, dokąd udał się również mężczyzna. Jednak zamiast odebrać samochód, udał się do klasztoru benedyktynek.

Prokuratura przesłuchała strażników granicznych, bezpośrednich świadków ataku oraz poszkodowanych.

Oskarżony ze względu na stan zdrowia nie mógł brać udziału w czynnościach procesowych. Psychiatrzy stwierdzili u niego objawy ostrego polimorficznego zaburzenia psychotycznego. To, czy mężczyzna był poczytalny w momencie ataku, ma ustalić odrębna ekspertyza w ramach śledztwa.

Sąd nie uwzględnił apelacji obrony dotyczącej aresztowania Igora M. na trzy miesiące, jak podaje serwis Wirtualna Polska.

Przypomnijmy, że w Polsce Ukrainiec zaatakował nożem ludzi w klasztorze; jedna osoba zginęła.

Wcześniej w Polsce w podejrzanych okolicznościach zapaliła się naziemna stacja Starlink.

Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył przestrzeń powietrzną Polski.

Ponadto w Polsce ponownie zamknięto dwa lotniska z powodu ataku Rosji.

Czytaj nas na